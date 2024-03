Polícia Civil resgata americano mantido em cárcere privado no RJ

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 15:26 Para compartilhar:

A Polícia Civil resgatou no sábado, 9, um americano que havia sido mantido em cárcere privado por dois dias, no Rio de Janeiro.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a corporação informou que o caso foi comunicado ao Consulado dos EUA e FBI após o homem ficar “incomunicável”.

Depois de seis horas, o americano foi localizado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O suspeito do crime acabou sendo encontrado com o celular e um cartão bancário da vítima, em Copacabana.

O suspeito teria enviado mensagens para a família do americano nas quais exigiu um resgate de US$ 3 mil (R$ 14.920,20, na cotação atual). Como os familiares não tinham a quantia, acionaram o consulado.

