Polícia Civil realiza operação da sede do São Caetano

A sede do São Caetano, localizada na Grande São Paulo, foi palco de uma operação da Polícia Civil nesta segunda-feira (15). A averiguação do local faz parte das investigações da Polícia Civil sobre inquérito que apura possíveis extorsões a vendedores por organizações criminosas no Brás, bairro localizado na região central da capital paulista.

Além da sede do clube paulista, os agentes da PC cumpriram seis mandados de busca e apreensão em São Caetano do Sul e na cidade de São Paulo. Entre os endereços também está a loja oficial do azulão e o apartamento de Nairo Ferreira, ex-presidente do São Caetano.

Vale lembrar que o presidente do São Caetano, Manoel Sabino Neto, já foi preso em maio deste ano por suspeita de lavagem de dinheiro. O mandatário está respondendo a acusação em liberdade.

Sabino seria o responsável por comercializar a venda de boxes na Feira da Madrugada, no Brás. O local é conhecido pelo volume no comércio tanto para lojistas, como no varejo.

Em nota, o São Caetano se pronunciou sobre o ocorrido e ressaltou que o clube tem colaborado com as autoridades para a resolução do caso.

Confira a nota na íntegra:

O São Caetano Futebol vem por meio desta se pronunciar que a operação realizada na sede do clube na manhã de hoje não tem nenhuma ligação com o trabalho desenvolvido pelo departamento de futebol. Lamentamos a exposição a qual novamente o time é submetido pelos canais de comunicação e reiteramos que sempre existiu total colaboração por parte do clube as autoridades de segurança.

O São Caetano Futebol é um time tradicional do país com rica colaboração dentro dos campos ao longo dos anos e que atualmente busca através do futebol retornar ao protagonismo esportivo e aguarda ansiosamente para que tudo seja esclarecido e sua imagem não sofra mais nenhum desgaste por meras falácias e perseguições pessoais.

São Caetano Futebol.

Fundado em 1989, o São Caetano levou pouco tempo para figurar entre os principais clubes do futebol brasileiro. Há 20 anos, o clube vivia o auge: disputava uma final de Libertadores da América contra o tradicional Olimpia, do Paraguai. E não podia imaginar que o cenário seria completamente diferente duas décadas depois.

Sem divisão nacional e na Série A2 do estadual em 2023, o São Caetano pode recuperar vaga no Brasileiro ainda nesta temporada. Disputando a Copa Paulista – competição que reúne clubes do interior paulista sem vaga em competições nacionais no segundo semestre –, o Azulão garante o retorno à Série D ou à Copa do Brasil caso seja finalista.