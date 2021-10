Polícia Civil prende “falsa médica” em flagrante no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma suposta “falsa médica” na última terça-feira (19). Ana Carolina Almeida Campos era biomédica, mas se passava por dermatologista e médica ortomolecular, de acordo com a denúncia. Ela foi detida em flagrante, mas pagou fiança, saiu da prisão e nega as acusações.

As investigações da Delegacia de Defraudações concluíram que Ana Carolina realizava procedimentos que não tinha autorização para isso e usava até o carimbo de outro médico, o que é ilegal. Uma policial civil se passou por paciente e pegou a suspeita cometendo o crime.

“Após ser examinada e perceber que a biomédica carimbara a prescrição de exames de sangue com o carimbo de outro médico, a agente acionou a equipe de apoio que entrou no consultório e realizou a prisão em flagrante”, explicou o delegado Alan Luxardo, responsável pelo caso.

A biomedicina é uma área em que os profissionais são responsáveis por realizarem exames, mas não podem prescrevê-los. A graduação é feita em cursos específicos, que não fazem parte da grade de medicina.

De acordo com a investigação, Ana fazia procedimentos invasivos há bastante tempo. Então ela vai responder pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

A advogada Danielle Mota disse ao portal UOL que Ana Carolina era habilitada para exercer o que fazia na clínica. “A informação de exercício ilegal de medicina é caluniosa e precisa ser corrigida e tomaremos as medidas judiciais cabíveis para que essa acusação não continue. A biomédica Ana Carolina faz as intervenções estéticas que lhe são competentes de acordo com sua habilitação e diploma de pós-graduação em estética”.

Perguntada sobre a prescrição de exames de sangue e hormonais, a advogada disse que Ana “só recomendava fazer os exames”. E em relação ao carimbo, a defesa só pretende responder “em juízo”.

