Edição Da Semana

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso envolvendo o lutador Antônio Cara de Sapato, expulso do BBB 23 na última quinta-feira. De acordo com o jornal “O Globo”, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá investiga o crime de importunação sexual. A informação foi confirmada pelo LANCE!.

– De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, que apura o crime de importunação sexual, imagens oficiais do programa foram solicitadas e as intimações foram entregues. Diligências seguem e a investigação está em andamento – trouxe a nota da Polícia Civil do Rio de Janeiro ao L!.

Antônio Cara de Sapato foi eliminado do reality show após a produção da Globo entender que o lutador violou regras do programa. O atleta tentou beijar a mexicana Dania Mendez, que disse não ao brother em determinado momento da festa da madrugada da última quinta-feira.

Dania Mendez disse que não se sentiu desconfortável com a situação envolvendo Cara de Sapato, mas a Globo decidiu pela expulsão do lutador mesmo assim. Quem também deixou o reality show foi o músico MC Guimê, que passou a mão nas nádegas da mexicana durante a festa.

A Polícia Civil aguarda as imagens pedidas à Globo sobre os acontecimentos para dar sequência à investigação, comandada pela delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto. A modelo Dania Mendez, que inicialmente ficaria até domingo no Big Brother Brasil 23, deixou o programa nesta sexta-feira.

