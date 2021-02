Polícia Civil indicia Wassef por injúria racial contra funcionária de pizzaria

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou o ex-advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef pelo crime de injúria racial contra uma funcionária de uma pizzaria, em Brasília. As informações são do G1.

O caso aconteceu em novembro de 2020. A funcionária de uma pizzaria relatou à polícia, em depoimento, que foi chamada de “macaca” por Wassef após ele reclamar que a pizza não estava boa. Segundo ela, o advogado disse: “Você é uma macaca! Você come o que te derem”.

Danielle da Cruz de Oliveira, de 18 anos, também disse que Wassef é um frequentador assíduo do estabelecimento, “porém é conhecido por se tratar de uma pessoa que destrata os funcionários”, e que ela mesma já teria sido “constrangida” e “muito humilhada” pelo advogado em outras ocasiões.

“Costumeiramente comporta-se de maneira deselegante com os funcionários do estabelecimento, reclamando do atendimento e da qualidade da pizza. Utilizando palavras de baixo calão”, de acordo com o trecho de um dos depoimentos.

À época, o advogado se disse “vítima de uma farsa e armação montada”. Segundo Wassef, a denúncia era “caluniosa” e que “foi organizada sob orientação de terceiros, visando futura ação indenizatória”.

O advogado negou que tivesse chamado Danielle de macaca e que ela “não é negra e mentiu”.

“Não chamei ninguém de macaco. A funcionária não é negra e mentiu, afirmando que eu a chamei de negra e por isso não queria ser atendido por ela. Foi fazer um boletim de ocorrência três dias após o fato narrado, levou fotógrafo para tirar sua foto na delegacia fazendo o B.O [boletim de ocorrência] e divulgou para a imprensa imediatamente”, disse o advogado.

Segundo o G1, a Polícia Civil informou que Wassef foi intimado a depois durante a apuração, mas a defesa alegou que ele estava em São Paulo e, por isso, não compareceu. O inquérito foi concluído com o depoimento da vítima e de três outras testemunhas que também trabalham na pizzaria.

O advogado afirmou, em nota, que não foi informado sobre o indiciamento e reforçou que foi alvo de denunciação caluniosa.

Leia a íntegra da nota de Frederick Wassef:

“Não tenho conhecimento de indiciamento. Não ofendi a funcionária do Pizza Hut e ela não é negra. Ela se fez passar por negra e mentiu sobre tudo o que disse. Sou vítima do crime de denunciação caluniosa. Peticionei no inquérito requerendo que eu fosse intimado para depor e provar que eu sou a verdadeira vítima desta farsa montada.

Também pedi na petição as imagens do circuito interno de segurança e estou aguardando a intimação para mostrar o crime que sofri. Me causa estranheza indiciar uma pessoa desta forma, sem ouvir a outra versão e antes de finalizar as investigações sem elementos de prova.”

