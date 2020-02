Polícia Civil indicia Petrix e competidor poderá deixar BBB20

O ginasta Petrix Barbosa, um dos participantes da atual edição do Big Brother Brasil, foi intimado nesta segunda-feira (3) pela Polícia Civil para prestar depoimento após ser acusado de assédio durante o confinamento do reality show, de acordo com informações do portal HugoGloss.

“A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá entregou a intimação ao jurídico da TV Globo nesta segunda-feira (03/02). O depoimento está marcado para a sexta-feira (07)”, informou a assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Caso Petrix tenha realmente que deixar a casa para ir depor, ele poderá ser eliminado do programa. Em 2019, o participante Vanderson também precisou ser liberado do confinamento para depor na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepagúa e acabou sendo excluído da atração.

Entenda o caso

Petrix está sendo acusado de assediar duas participantes do BBB20. A primeira situação ocorreu durante uma festa na semana passada em que o competidor sacudiu os seios da influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa.

O segundo caso ocorreu na festa de sexta-feira (31). Petrix foi acusado de esfregar a genitália em Frayslane, enquanto a competidora estava bêbada sentada no chão da casa.