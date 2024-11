Polícia Civil faz operação contra palmeirenses envolvidos em ataque a ônibus

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2024 - 8:43 Para compartilhar:

A Polícia Civil informou na manhã desta sexta-feira, 1, que está fazendo uma operação de buscas em Taboão e São José dos Campos, em São Paulo, para tentar localizar integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras suspeitos de envolvimento no ataque ao ônibus de torcedores do Cruzeiro.

Registro📸 Policia nesse momento arrombando a sede da Mancha Verde . pic.twitter.com/Az5DTFjDyP — ETTORCIDA (@Ettorcida_) November 1, 2024

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os agentes cumprem seis mandados de prisão expedidos pela Justiça. Ao todo, são 10 endereços alvos dos investigadores, entre eles, a sede da torcida organizada, localizada na zona oeste da capital paulista.

Os torcedores do palmeiras são acusados de armarem uma emboscada que deixou um torcedor do Cruzeiro morto e outros 17 feridos no dia 27 de outubro, em Mairiporã (SP).

Na operação, participam os policiais do Dope (Departamento de Operações Estratégicas), Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), GER (Grupo Especial de Reação) e Antissequestro. Integrantes do MPSP (Ministério Público de São Paulo) acompanham as buscas.

Ainda de acordo a SSP, a operação tem como objetivo “prender os alvos envolvidos no crime e coletar o maior número de provas que possam auxiliar na continuidade das investigações”.

“Nos endereços dos procurados, os policiais tentam localizar três veículos identificados na cena do crime, além de celulares, computadores, roupas e armas usadas no ataque ao ônibus”, explicou.