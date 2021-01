Polícia Civil do RJ investiga Nego do Borel após acusações de ex-namorada

Depois que Swellen Sauer, ex-namorada de Nego do Borel, o acusou de agressão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar o funkeiro, que também está sendo acusado pela ex-noiva Duda Reis de relacionamento abusivo.

+ Justiça aumenta condenação de Nego do Borel em caso de humilhação

+ Justiça rejeita liminar de Nego do Borel e cantor leva bronca

Segundo Swellen, Nego teria dado um ponta pé em sua costela e tentado enforcá-la com um cabo de carregar celular, em 2013. Sandra Maria Pinheiro Ornellas, delegada e diretora da Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher disse, em entrevista ao UOL, que estão investigando o caso.

“Abrimos esse inquérito com base nas declarações feitas na internet e estamos em contato com a Swellen e com a advogada da Maria Eduarda para que as duas deponham oficialmente no Rio de Janeiro.”

Veja também