Polícia Civil do RJ apreende 11 mil máscaras que seriam vendidas por preço abusivo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu em Niterói (RJ), durante operação contra o comércio irregular de materiais hospitalares, cerca de 11 mil máscaras de proteção que seriam vendidas com um valor até dez vezes maior que o valor original em meio a pandemia da Covid-19. As informações são do UOL.

Segundo a Polícia Civil, o material apreendido seria comercializado na Baixada Santista e estava sem nota fiscal de venda, além de estar armazenado em caixas sem a numeração de lotes, o que dificulta o rastreamento da mercadoria.