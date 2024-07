Polícia Civil conclui que cachorro Joca morreu dentro de avião da Gol

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 12/07/2024 - 11:25 Para compartilhar:

A Polícia Civil de Guarulhos concluiu que o cachorro Joca morreu dentro do avião da Gol que o transportava de Fortaleza para São Paulo. O caso ocorreu em abril. O animal, da raça golden retriever, foi vítima de um erro no transporte aéreo. O inquérito já foi entregue à justiça.

O laudo necroscópico constatou que as causas da morte do cão foram estresse e desidratação que provocaram problemas cardíacos.

No dia 22 de abril, Joca embarcou em São Paulo, com destino a Sinop, em Mato Grosso, em uma viagem que duraria duas horas e meia. Mas, por um engano da companhia aérea, o animal foi levado para Fortaleza. Quando o erro foi percebido, Joca foi enviado de volta a São Paulo. Nesse trajeto, que durou cerca de oito horas, ele não resistiu.

Além de processar a empresa aérea Gol pelo ocorrido, João Fantazzini, que era tutor de Joca, tem feito campanhas alertando as autoridades como a Anac, Agência Nacional de Aviação Civil, e a secretaria Nacional do Consumidor, para que regulamentem o transporte de animais pelas companhias aéreas.

Procurada pela reportagem, a Gol afirmou que as notas enviadas à imprensa em abril e maio são os posicionamentos oficiais da empresa sobre o assunto. Nelas, a companhia afirmou que se solidarizava com o tutor João Fantazzini e anunciou a suspensão do transporte de pets no porão das aeronaves.