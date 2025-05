Polícia Civil afirma ter frustrado ataque a bomba em show de Lady Gaga no Rio

As autoridades brasileiras informaram neste domingo (4) que impediram um ataque a bomba durante o megashow da cantora americana Lady Gaga no sábado, no Rio de Janeiro.

Estimativas mostram que dois milhões de pessoas foram à praia de Copacabana para curtir o show da diva americana, sob um impressionante dispositivo de segurança.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse no X que, em conjunto com o Ministério da Justiça, “impediu um ataque a bomba que ocorreria no show da Lady Gaga, em Copacabana” e que “o responsável pelo plano” e um adolescente foram detidos.

Também indicou a realização de mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

Segundo as autoridades, os envolvidos “recrutavam virtualmente participantes para promover ataques com uso de explosivos improvisados”.

Para o show de Lady Gaga no sábado, as autoridades mobilizaram um impressionante dispositivo de segurança, com mais de 5.000 agentes, drones e câmeras com reconhecimento facial.

