Polícia chilena acha relógios roubados da casa de Keanu Reeves

SANTIAGO DO CHILE, 30 DEZ (ANSA) – A polícia chilena anunciou que recuperou três relógios de luxo pertencentes ao ator Keanu Reeves, roubados de sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no final do ano passado.

Um dos acessórios encontrados pelas autoridades sul-americanas é um Rolex Submariner avaliado em cerca de US$ 9 mil, gravado com o nome do astro de Hollywood e a frase “2021, JW4, obrigado, The John Wick Five”.

As forças de ordem recuperaram os acessórios de luxo em uma operação em Santiago contra um grupo criminoso que praticou uma série de roubos locais.

Além dos relógios, a polícia chilena também encontrou outras joias “preciosas” durante as buscas realizadas em quatro residências diferentes. (ANSA).