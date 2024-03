Polícia captura suspeito de matar três pessoas em ataques armados nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/03/2024 - 9:53 Para compartilhar:

Um suspeito “extremamente perigoso” foi preso após supostamente matar três membros de sua família em dois ataques a tiros, indicou a polícia do estado americano de Nova Jersey, após um esforço de várias horas para detê-lo.

Andre Gordon, de 26 anos, “se entregou pacificamente”, afirmou a porta-voz do Departamento de Polícia de Trenton, Lisette Rios, à AFP, após um episódio que levou a toques de recolher em dois estados.

As autoridades disseram que Gordon, que acreditam ser um morador de rua, começou o dia roubando um carro em Trenton antes de dirigir cerca de 65 km até uma casa no subúrbio de Levittown, ao norte de Filadélfia, no estado vizinho da Pensilvânia.

Lá, segundo a polícia, o suspeito teria matado duas pessoas, identificadas como sua madrasta, de 52 anos, e sua irmã, de 13.

Outras três pessoas, entre elas um menor, conseguiram se esconder “enquanto ele percorria a casa procurando por elas”, disse à imprensa a procuradora do distrito do condado de Bucks, Pensilvânia, Jennifer Schorn.

O suspeito então foi até outra residência próxima, onde baleou e matou uma mulher de 25 anos com quem tem dois filhos, antes de usar a coronha de seu fuzil para agredir a mãe da vítima.

Em seguida, Gordon roubou um veículo utilitário no estacionamento de uma loja próxima para retornar à Trenton cruzando a fronteira estadual. O proprietário do veículo não ficou ferido, segundo Nelson Whitney, xerife de Falls Township, Pensilvânia.

– “Extremamente perigoso” –

A polícia acredita que, uma vez em Trenton, o suspeito se barricou em uma casa de três andares.

Whitney havia dito que o homem estaria armado com um fuzil de assalto tipo AR-15, e o descreveu como “extremamente perigoso”.

“Andre, afaste-se das janelas. Sabemos que está aí dentro, se quiser se render, ligue agora para o 911”, disse a ele a polícia através de um megafone.

Mais tarde, Gordon foi “localizado em outro local em Trenton”, afirmou a porta-voz Rios.

O chefe da polícia de Trenton, Steve Wilson, disse que Gordon não sofreu ferimentos e estava caminhando pela rua quando um oficial o abordou.

Aparentemente, Gordon saiu de casa antes que a polícia terminasse de estabelecer um perímetro, acrescentou Wilson.

Rios esclareceu que as pessoas da casa “foram evacuadas com sucesso e ilesas”.

Como ele cruzou as divisas estaduais, as autoridades federais, incluindo o FBI, colaboraram no caso.

