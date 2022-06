Polícia busca pistas após morte de 21 jovens em bar na África do Sul

A polícia sul-africana busca, nesta segunda-feira (27), pistas no bar onde 21 pessoas morreram em circunstâncias misteriosas no final de semana.

Ao amanhecer de domingo, os corpos de 17 jovens, alguns de apenas 13 anos, foram encontrados em um ‘bar informal’ também conhecido como “shebeens”, no bairro Scenery Park, em East London. Outros quatro morreram no hospital. No total foram 13 meninos e oito meninas, sem lesões aparentes.





“Eu desmaiei. Fiquei sem ar. Havia um cheiro forte, de uma espécie de spray. Pensamos em gás de pimenta”, contou à AFP Sinovuyo Monyane, de 19 anos, uma sobrevivente que afirmou ter retomado a consciência quando jogaram água em seu rosto.

“Havia corpos estendidos. Alguns foram molhados, mas não se moveram”, acrescentou.

As autoridades informaram que investigam se houve uma intoxicação com álcool, envenenamento ou outros motivos, enquanto as necrópsias são realizadas.

No total, 31 pessoas foram hospitalizadas com vômitos, dor de cabeça, nas costas e no tórax.

“Vários exames foram realizados e enviados de avião para a Cidade do Cabo”, a 800 km de East London, disse Unathi Binqose, do departamento de segurança do governo.

Uma equipe especial de investigação foi enviada de Pretoria. Até à data, ninguém havia sido detido.

O funcionário do departamento de Segurança e Comunidade de Cabo Oriental, Unathi Binqose, descartou a possibilidade de uma debandada como causa das mortes.

Segundo as autoridades, a maioria das vítimas era de estudantes que celebravam após as provas de encerramento de semestre.

O consumo de álcool é proibido para menores de 18 anos na África do Sul. No entanto, a legislação nem sempre é cumprida, especialmente em bares.

Os “shebeens” eram estabelecimentos que forneciam bebidas ilegais durante o apartheid. Atualmente, são permitidos ou tolerados nas townships, regiões urbanas reservadas aos negros durante o regime de segregação.