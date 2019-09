Polícia busca parcerias visando melhoria estrutural

“Aí, a gente faz essa adequação dentro das necessidades da secretaria”, disse. São exemplos de possíveis parcerias a doação de pneus para as viaturas da Polícia Civil, a troca de aparelhos de ar condicionado ou, ainda, pintura de delegacias, citou o coordenador do programa. “A gente verifica a viabilidade e faz a formalização”.

Qualquer pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos pode se tornar parceira do programa, que não está aberto, contudo, à participação de pessoas físicas. Não serão aceitas doações em dinheiro, esclareceu o delegado. “A gente não aceita dinheiro. A doação é em bens ou em serviços que a polícia necessite”, explicou.

Rio – A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol) relançou nesta sexta-feira (20) o Programa ‘Juntos com a Polícia’. Ele existe desde 2016, mas quando se tornou secretaria de estado, a Polícia Civil decidiu relançá-lo oficialmente com “uma nova roupagem, mais dinâmica, buscando uma ação mais pró ativa na procura de parceiros para a realização de doações de bens e serviços”. A informação foi é do delegado Sandro Caldeira, coordenador do programa.

A partir de segunda-feira (23), as empresas e entidades interessadas em firmar parceria com a Polícia Civil já podem entrar em contato com a coordenação do programa pelo telefone (021) 2332-9816.

O delegado informou, ainda, que o primeiro passo é o parceiro potencial fazer um cadastro, revelando o que pretende doar, para que as doações possam ser formalizadas. O cadastro será avaliado por uma comissão da Polícia Civil, antes da assinatura do Termo de Ajuste.

A solenidade de relançamento do Programa ‘Juntos com a Polícia’ foi realizada na Academia de Polícia Sylvio Terra (Acadepol), localizada na região central do Rio de Janeiro.