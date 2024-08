Polícia busca autor de ataque a faca que matou 3 na Alemanha

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 24/08/2024 - 5:31 Para compartilhar:

Homem não identificado esfaqueou diversas pessoas durante festa de rua em comemoração ao aniversário da cidade de Solingen, no oeste do país.

Ministra do Interior alemã se diz "profundamente consternada".A polícia alemã afirmou neste sábado (24/08) que continua à procura do homem que matou três pessoas e feriu outras oito – cinco delas gravemente – em um ataque a faca na sexta-feira à noite, num festival de rua em Solingen, oeste da Alemanha.

"A polícia mobilizou um grande número de forças para o centro antigo de Solingen, incluindo forças especiais. As vítimas e as testemunhas estão atualmente sendo interrogadas", declarou a polícia do estado da Renânia do Norte-Vestfália em comunicado.

A polícia pediu à população que forneça pistas ou imagens do momento do ataque, por meio de um portal na internet especialmente criado por causa do crime. Além disso, apelou aos residentes para que evitem a zona onde ocorreu o atentado e permaneçam em casa.

Aniversário da cidade

O ataque ocorreu por volta de 21h40 (hora local), quando um homem não identificado esfaqueou pessoas a esmo que participavam da festa para comemorar o 650º aniversário da cidade.

A ação foi classificada como um "ataque”, disse uma porta-voz da polícia. Ela rejeitou relatos na mídia de que o ato já teria sido classificado como um "ataque terrorista”. A porta-voz também não quis comentar uma alegação publicada pelo tabloide Bild de que o agressor falava árabe

"O agressor esfaqueou pessoas ao acaso. É por isso que assumimos que se trata de um atentado", disse o porta-voz da polícia da cidade de Wuppertal, Sascha Kresta, afirmando que, de acordo com as informações que tem, o atacante tentou deliberadamente atingir as vítimas na zona do pescoço.

"Polícia corre contra o tempo"

O secretário do Interior do estado, Herbert Reul, visitou o local e disse que provavelmente o agressor agiu sozinho. Ele afirmou não haver, por enquanto, "indícios sólidos", notando que a polícia corre contra o tempo para localizar o agressor.

"A questão agora é como apanhar o agressor. Alguém atacou arbitrariamente pessoas do nada e matou-as sem que tenhamos qualquer ideia do motivo", apontou Reul.

A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, disse estar "profundamente consternada" pelo "ataque brutal", em publicação na rede social X.

Ela ressaltou ainda que "os serviços de segurança estão fazendo tudo ao seu alcance para deter o autor do ataque e determinar as suas motivações".

