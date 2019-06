Polícia britânica prende suspeito ligado à morte de Sala

LONDRES, 19 JUN (ANSA) – Um homem de 64 anos de Yorkshire, no norte da Inglaterra, foi preso pela polícia inglesa como parte das investigações sobre a morte do jogador argentino de futebol Emiliano Sala. O homem é suspeito de homicídio culposo (sem intenção de matar).

Sala faleceu com 28 anos de idade, em um acidente de avião, em 21 de janeiro. O jogador estava a bordo de uma aeronave pilotada por David Ibbotson, de 59 anos, que também morreu na tragédia. A polícia britânica não revelou detalhes sobre a identidade do homem nem qual seria sua conexão com o caso. Ele já foi liberado, mas continua colaborando com a investigação. O avião em que viajava Sala caiu no Canal da Mancha durante o trajeto entre Nantes, na França, e Cardiff, no País de Gales, em 21 de janeiro. Equipes de socorro fizeram operações de buscas por vários dias seguidos para localizar a aeronave e os passageiros. Em 7 de fevereiro, restos mortais foram localizados em destroços no fundo do mar e identificados como sendo do jogador. O corpo do piloto não foi localizado. (ANSA)