Polícia britânica prende homem por negligência grave em colisão

LONDRES, 11 MAR (ANSA) – A polícia britânica prendeu nesta terça-feira (11) um homem de 59 anos sob acusação de homicídio culposo por negligência grave após a colisão entre um petroleiro e um navio cargueiro nas proximidades do Porto de Hull, no Mar do Norte.

De acordo com a imprensa local, o indivíduo era um dos tripulantes do navio porta-contêineres de bandeira portuguesa Solong, que se acredita ter colidido com o petroleiro sueco Stena Immaculate, fretado pelo Pentágono por meio da empresa de navegação americana Crowley.

A detenção das forças de ordem foi realizada após a paralisação definitiva das buscas pela única pessoa desaparecida no acidente: um tripulante do Solong, que agora foi dado como morto pelas autoridades britânicas.

A empresa Ernst Russ, proprietária do cargueiro alemão, confirmou hoje que a embarcação não transportava cianeto de sódio, uma substância altamente tóxica, como havia sido relatado inicialmente.

“Confirmamos que havia quatro contêineres vazios a bordo que continham anteriormente o produto químico perigoso”, diz o comunicado.

A colisão entre as embarcações deixou dezenas de feridos e provocou risco de vazamento no litoral do Reino Unido. Além disso, o acidente deflagrou incêndios nos dois navios. (ANSA).