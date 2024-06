Polícia britânica investiga agressões sexuais em internato após acusações do irmão de Lady Di

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/06/2024 - 15:11 Para compartilhar:

A polícia britânica anunciou, nesta segunda-feira (10), que iniciou uma investigação sobre acusações de agressões sexuais cometidas contra crianças, entre elas o irmão da princesa Diana, na década de 1970, em um internato de luxo na Inglaterra.

Em um livro publicado em março intitulado “A Very Private School” (Uma escola muito privada, em tradução livre), Charles Spencer, único irmão homem da primeira esposa do rei Charles III, afirmou ter sido vítima de agressões sexuais e castigos corporais quando era estudante e interno do Maidwell Hall, no centro da Inglaterra.

Após a publicação do livro, a escola particular pediu desculpas e disse estar “consternada” ao conhecer essas revelações.

“É difícil ler informações sobre práticas que, infelizmente, às vezes eram consideradas normais e aceitáveis naquela época”, afirmou a direção do estabelecimento, acrescentando que o funcionamento da escola havia “evoluído consideravelmente desde os anos 1970”.

A polícia de Northamptonshire informou nesta segunda-feira a abertura de uma investigação após “pesquisas preliminares” sobre acusações de abuso em Maidwell Hall.

Um porta-voz da polícia afirmou que havia recebido “várias” acusações “não recentes” e pediu a outras possíveis vítimas que entrassem em contato com as forças de segurança.

Charles Spencer, que ingressou neste estabelecimento aos oito anos, afirma em seu livro ter sido vítima de abusos no centro, quando tinha onze anos, por parte de um membro do corpo docente.

“Essa pessoa escolhia um menino a cada trimestre para que dormisse com ele e tivesse relações sexuais”, escreve o irmão de Diana Spencer no livro.

“O controle dessa pessoa sobre os meninos era total, já que éramos privados do calor feminino e estávamos desesperados por atenção e afeto”, acrescenta.

O autor também conta no livro ter sido golpeado com os tacos de uma bota de críquete por um professor de latim.

O irmão de Lady Di afirmou que muitos saem de Maidwell com “demônios costurados nas almas”.

Charles Spencer, de 60 anos, ex-jornalista e ex-membro da Câmara dos Lordes, é um dos três irmãos da princesa Diana, falecida em 1997 em um acidente automobilístico em Paris.

mhc/gmo/psr/mb/jb/aa