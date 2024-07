Polícia britânica detém suspeito de matar 3 mulheres com balestra

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2024 - 17:41 Para compartilhar:

A polícia do Reino Unido prendeu nesta quarta-feira (10) um homem de 26 anos suspeito de ter matado de maneira “seletiva” a esposa e duas filhas de um locutor da rede BBC no norte de Londres.

Na noite de terça-feira, a polícia iniciou uma grande operação em busca de Kyle Clifford, cujo retrato foi amplamente divulgado nos meios de comunicação britânicos.

O suspeito foi encontrado em Enfield, município ao norte de Londres, situado a cerca de 20 km da localidade de Bushey, onde foram assassinadas Carol Hunt, a esposa de 61 anos do apresentador de rádio da BBC John Hunt, e suas duas filhas, Louise, de 25 anos, e Hannah, de 28.

Clifford “recebe tratamento médico após ser encontrado com ferimentos”, indicou a polícia do condado de Hertfordshire, sem especificar onde o suspeito foi encontrado.

A polícia local disse que recebeu uma ligação na noite de terça-feira para atender a uma ocorrência em uma residência em Bushey, onde as vítimas foram declaradas mortas pelos serviços de emergência.

Segundo Jon Simpson, o chefe da polícia de Hertfordshire, os investigadores estimam que o ataque foi “seletivo” contra as vítimas e classificou o ocorrido como “um incidente horrível que envolve o que atualmente se estima ser uma balestra”.

A polícia indicou nesta quarta que acredita que Clifford “era conhecido das vítimas” e afirmou que, “por ora, nenhuma outra pessoa está sendo procurada em conexão com a investigação”.

Os investigadores realizaram buscas em um endereço em Enfield, a cidade onde o suspeito foi detido.

A ministra do Interior, Yvette Cooper, qualificou esse ataque de “profundamente impactante”, em publicação na rede social X.

A BBC Radio Five Live, onde John Hunt trabalha, enviou uma nota interna à sua equipe na qual mencionava um drama “absolutamente terrível”.

“Nossos pensamentos estão com John e sua família neste momento incrivelmente difícil”, acrescentou.

Uma mulher, que mora perto do local, disse que ouviu gritos “agudos” vindos da casa na terça-feira e que, em seguida, se instalou um “caos absoluto” quando a polícia chegou armada e pediu aos vizinhos que “ficassem em casa”.

A posse de uma balestra não requer uma autorização específica no Reino Unido, mas é ilegal transportar uma em público sem um motivo razoável.

Em 2021, um homem entrou no terreno do Castelo de Windsor armado com uma balestra e admitiu posteriormente que queria matar a rainha Elizabeth II. Ele foi condenado a nove anos de prisão no ano passado por esse incidente.

