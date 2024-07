Polícia britânica busca suspeito de matar três mulheres ‘com uma besta’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2024 - 11:30 Para compartilhar:

A polícia britânica busca, nesta quarta-feira (10), um homem, possivelmente armado com uma besta, suspeito de ter matado de maneira “seletiva” a mulher e as duas filhas de um locutor da BBC no norte de Londres.

A polícia procura Kyle Clifford, um homem de 26 anos, cujo retrato foi amplamente divulgado pela imprensa britânica, por sua suposta conexão com a morte das três mulheres em Bushey, no condado de Hertfordshire.

A BBC confirmou em seu site que as vítimas eram Carol Hunt, a esposa de 61 anos do apresentador de rádio da BBC John Hunt, e suas duas filhas, de 25 e 28 anos.

As três mulheres foram encontradas “gravemente feridas” na terça à noite em Bushey pela polícia, que havia sido avisada, disseram as forças de segurança em um comunicado.

As vítimas morreram pouco depois da chegada dos serviços de emergência, acrescentou.

Segundo Jon Simpson, o chefe da polícia de Hertfordshire, os investigadores estimam que o ataque foi “seletivo” contra as vítimas, e pediu ao suspeito para “entrar em contato com a polícia” e ao público para não se aproximar dele.

Simpson classificou o ocorrido como um “incidente horrível que envolve o que atualmente se acredita ser uma besta, mas é possível que outras armas também tenham sido utilizadas”.

O suspeito ainda “poder estar em posse de uma besta”, acrescentou.

A ministra do Interior, Yvette Cooper, qualificou esse ataque de “profundamente impactante” na rede social X.

A posse de uma besta não necessita de uma autorização específica no Reino Unido, mas é ilegal transportar uma em público sem um motivo razoável.

