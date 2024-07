Polícia britânica busca suspeito de matar três mulheres ‘com uma besta’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2024 - 13:05 Para compartilhar:

A polícia britânica busca, nesta quarta-feira (10), um homem, possivelmente armado com uma besta, suspeito de ter matado de maneira “seletiva” a mulher e as duas filhas de um locutor da BBC no norte de Londres.

A polícia procura Kyle Clifford, um homem de 26 anos, cujo retrato foi amplamente divulgado pela imprensa britânica, por sua suposta conexão com a morte das três mulheres em Bushey, no condado de Hertfordshire.

A BBC confirmou em seu site que as vítimas eram Carol Hunt, a esposa de 61 anos do apresentador de rádio da BBC John Hunt, e suas duas filhas, de 25 e 28 anos.

A polícia local disse que recebeu uma ligação na noite de terça-feira para uma casa em Bushey, onde as vítimas foram declaradas mortas pelos serviços de emergência.

Segundo Jon Simpson, o chefe da polícia de Hertfordshire, os investigadores estimam que o ataque foi “seletivo” contra as vítimas, e pediu ao suspeito para “entrar em contato com a polícia” e ao público para não se aproximar dele.

O chefe da polícia classificou o ocorrido como um “incidente horrível que envolve o que atualmente se acredita ser uma besta, mas é possível que outras armas também tenham sido utilizadas”.

O suspeito ainda “poder estar em posse de uma besta”, acrescentou.

Os investigadores realizaram buscas em um endereço em Enfield, a cidade onde o suspeito reside, de acordo com a polícia.

A ministra do Interior, Yvette Cooper, qualificou esse ataque de “profundamente impactante” na rede social X.

A BBC Radio Five Live, onde John Hunt trabalha, enviou uma nota interna à sua equipe na qual mencionava um drama “absolutamente terrível”.

“Nossos pensamentos estão com John e sua família neste momento incrivelmente difícil”, acrescentou.

Uma mulher, que mora perto do local, disse que ouviu gritos “agudos” vindos da casa na terça-feira e que, em seguida, se instalou um “caos absoluto” quando a polícia armada pediu aos vizinhos que “ficassem em casa”.

A posse de uma besta não necessita de uma autorização específica no Reino Unido, mas é ilegal transportar uma em público sem um motivo razoável.

O incidente de maior repercussão ocorreu em 2021, quando Jaswant Singh Chail entrou no terreno do Castelo de Windsor armado com uma besta. O homem admitiu que queria matar a rainha Elizabeth II e foi condenado a nove anos de prisão no ano passado.

