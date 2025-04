Polícia atualiza número de mortos em ataque na Caxemira para 26

SRINAGAR, 23 ABR (ANSA) – A polícia da Caxemira indiana atualizou nesta quarta-feira (23) o balanço do número de vítimas do ataque terrorista ocorrido ontem na região, que é de 26 mortos e não de 28, como foi divulgado inicialmente.

Também foi confirmado que todos os mortos viviam na Índia, exceto um, residente no Nepal, sendo todos homens. Até o momento, segundo comunicado emitido pelo governo italiano, não há cidadãos da Itália no grupo de turistas que sofreu o ataque.

“Permanecemos em contato com as autoridades indianas para uma possível atualização do balanço definitivo, que ainda não foi formalizado”, disse a Farnesina.

O ataque ocorreu na cidade de Pahalgam, no lado indiano da linha de delimitação da região com o Paquistão, onde homens armados abriram fogo contra um grupo de turistas na última terça-feira (22).

De acordo com a mídia indiana, o ataque foi reivindicado pelo grupo Frente de Resistência (TRF), uma ramificação do grupo militante islâmico Lashkar-e-Taiba.

A Caxemira, uma região montanhosa entre a Índia e o Paquistão, é palco de uma insurgência de rebeldes muçulmanos que defendem a soberania da região ou sua anexação pelo Paquistão, que controla uma pequena parte do território – ainda que ambos os países reivindiquem sua totalidade.

“Esse ataque é muito maior do que os que já vimos contra civis nos últimos anos”, disse o governador de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah. “Os autores desse atentado são animais desumanos”, acrescentou. (ANSA).