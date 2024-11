Polícia argentina confirma a detenção de um dos foragidos do 8/1

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2024 - 7:35 Para compartilhar:

Um dos fugitivos do ataque de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, realizado por apoiadores do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, foi detido na quinta-feira na Argentina, onde estava refugiado, informou a polícia.

O brasileiro Joelton Gusmão de Oliveira, 47 anos, foi detido na cidade de La Plata, 60 km ao sul de Buenos Aires, informou a força de segurança em um comunicado.

Depois de identificá-lo, os policiais confirmaram que Oliveira era objeto de uma ordem de “captura e detenção” com fins de extradição a pedido da Justiça brasileira.

A Polícia brasileira prendeu centenas de envolvidos no ataque, incluindo supostos vândalos, financiadores e incitadores do 8 de janeiro de 2023, uma semana após a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Alguns deles foram condenados por crimes como tentativa de golpe de Estado, com penas de até 17 anos de prisão.

Este é o caso de Oliveira, que foi condenado em fevereiro a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, danos, deterioração de ativos, associação criminosa e tentativa violenta de abolição do Estado democrático de direito, segundo a polícia da província de Buenos Aires, a qual pertence La Plata.

No dia 10 de junho, o Brasil informou que havia pedido ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 foragidos do ataque. Buenos Aires anunciou na ocasião que não tinha notícias do paradeiro dos envolvidos nos atos antidemocráticos.

No mês seguinte, o presidente Javier Milei não compareceu à cúpula do Mercosul em Assunção, o que foi muito criticado por Paraguai, Uruguai e Brasil, principal parceiro comercial da Argentina na região.

Lula e Milei, rivais ideológicos, trocaram insultos antes da retomada da diplomacia a seu curso normal após as tensões no Mercosul.

Em outubro, o governo argentino modificou a lei sobre o status de refugiado, para deixar de conceder o benefício aos estrangeiros que foram indiciados ou condenados em seus países.

Milei viajará para a reunião de cúpula do G20, que acontecerá na segunda e terça-feira no Rio de Janeiro, o que será a oportunidade para o adiado encontro entre os dois presidentes.

No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, para exigir uma intervenção das Forças Armadas contra Lula e denunciar uma suposta fraude nas eleições de 2022.