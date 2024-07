Polícia argentina acha sangue que pode ser de jovem desaparecido

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/07/2024 - 18:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 1 JUL (ANSA) – Os investigadores argentinos que apuram o desaparecimento do pequeno Loan, de 5 anos, encontraram vestígios de sangue no veículo de um casal que está preso em virtude do caso.

De acordo com a imprensa local, as manchas de sangue, que podem ser da criança, foram achadas em uma das rodas e no interior do carro de Carlos Pérez e Victoria Caillava.

Caso as análises comprovem que se trata do sangue de Loan, ganha força a hipótese de que o jovem tenha sofrido um acidente de trânsito antes de desaparecer. A versão foi levantada por uma das tias do menino.

Diante da comoção pública que o caso gerou, o presidente da Argentina, Javier Milei, interviu no desaparecimento do jovem, que não é visto há quase 20 dias. O mandatário afirmou que o caso revela a incompetência dos investigadores, os conflitos na justiça e as mentiras familiares.

“É necessário muito esforço para encontrar Loan. Quando fomos chamados, Bullrich foi e prestou assistência, mas, até onde deixaram, porque não permitiram que as forças federais participassem ativamente do processo”, disse Milei.

A polícia, que colocou centenas de agentes e bombeiros em uma vasta operação de busca, especula que o jovem pode ter se perdido nos pântanos da região, mas não deixa de cogitar a possibilidade de um sequestro.

Caçula de oito irmãos de uma família humilde da cidade de 9 de Julio, na província de Corrientes, o pequeno Loan está há 18 dias desaparecido e foi visto pela última vez em um almoço na casa de sua avó. (ANSA).