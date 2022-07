Polícia apreende mais de meio milhão de reais escondido em carro na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de meio milhão de reais na manhã deste domingo (17) na Via Dutra, em Piraí, no Rio de Janeiro. O dinheiro foi encontrado escondido em um carro durante uma fiscalização de rotina. Com informações de G1.

A quantia estava embalada em vários pacotes. O motorista do veículo alegou que era vendedor de panos e não soube informar a origem do dinheiro.

Depois de uma busca no carro, a PM encontrou a quantia em espécie de R$ 670.000. Perguntado sobre a origem do dinheiro, o condutor do veículo não quis responder e exerceu o direito de permanecer em silêncio.

O suspeito, o carro e o dinheiro apreendido foram encaminhados para delegacia de Piraí, que está acompanhando o caso.