Polícia apreende 1,5 tonelada de cocaína pura em contêiner no porto do Rio

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Federal e Receita Federal localizou uma carga estimada em 1,5 tonelada de cocaína no porto do Rio. A droga estava embalada em dezenas de pacotes, dentro de contêineres.

De acordo com nota divulgada pela assessoria da Polícia Civil, na noite desta quinta-feira (1º), os agentes utilizaram aparelhos de raio-X e cães farejadores, com o objetivo de localizar armas e drogas que se encontravam em trânsito no Rio.

As investigações prosseguirão com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Segundo a nota, a cocaína é considerada pura, sem misturas, e trata-se de uma das maiores apreensões da droga feitas no estado.