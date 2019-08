Polícia apreende 100 quilos de maconha na Rodovia Presidente Dutra

A Polícia Civil apreendeu hoje (15) 100 quilos de maconha escondido em um veículo. O automóvel estava na Rodovia Presidente Dutra, no município de Piraí (RJ). Giovane Cubilla, que dirigia o carro, foi preso pelos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação ao tráfico e receptação qualificada.

A droga estava embalada em 100 tabletes, escondidos em diversos fundos falsos do veículo. A maconha estava no interior dos bancos, nos forros das portas, no porta-malas e em outros compartimentos.

A investigação apontou que o veículo que Cubilla usava era clonado e foi roubado no bairro da Vargem Pequena, zona oeste do Rio. O preso alegou que estava fazendo o transporte das drogas de Foz do Iguaçu (PR) até a Barra da Tijuca, e que receberia R$ 3 mil pelo crime. A ação teve apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Giovane Cubilla já tinha sido preso, no Rio, em 2010, com um comparsa, transportando de carro, tabletes de cocaína. Na ocasião, o carregamento da droga também veio do Paraná e tinha como destino os morros da Fallet e Fogueteiro, no Rio Comprido, no centro do Rio. Giovane foi condenado pela Justiça e cumpriu pena de 4 anos e 2 meses de prisão.