Polícia americana busca supremacista que fugiu da prisão

A polícia de Boise, no noroeste dos Estados Unidos, lançou uma operação de grandes proporções para capturar um supremacista branco que conseguiu escapar após um ataque armado contra o comboio que o levava para a prisão.

Skylar Meade foi levado a um hospital e os agentes penitenciários se preparavam para levá-lo de volta à prisão na manhã de quarta-feira (20), quando um homem abriu fogo contra eles na emergência do centro médico.

Dois policias ficaram feridos, um deles se encontra em estado grave. Um terceiro agente foi atingido por um policial por engano.

Meade, ligado ao grupo supremacista Aryan Knights, fugiu em um veículo com o homem que efetuou os disparos, identificado como Nicholas Umphenour.

Ron Winegar, chefe do Departamento de Polícia de Boise, descreveu o ataque como “descarado, violento e aparentemente coordenado contra a equipe do Departamento Correcional de Idaho” com a intenção de “facilitar a fuga de um preso perigoso”.

“Até o momento, não se sabe exatamente onde estão ou para onde estão indo”, acrescentou.

Meade, que nas fotos policiais aparece com a cabeça raspada e com inúmeras tatuagens no rosto e no corpo, cumpria pena por agressão a um policial. Seu histórico inclui condenações anteriores por crimes graves relacionados a drogas, roubo e contrabando.

Ele foi condenado em 2016 e permaneceria preso até 2036.

