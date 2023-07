Polícia alemã procura menina mexicana desaparecida em Berlim

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2023 - 14:19 Compartilhe

Uma jovem estudante mexicana de 24 anos que mora em Berlim está desaparecida há alguns dias, informou a polícia da capital alemã em um aviso de busca publicado em seu site oficial.

“O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Criminal do Estado está procurando uma jovem. María Fernanda SÁNCHEZ CASTAÑEDA, de 24 anos, de Treptow-Köpenick, está desaparecida desde sábado, 22 de julho de 2023”, disse a polícia em uma publicação acompanhada de uma foto.

“Ela deixou seu apartamento em Büchnerweg e não voltou. Há indícios de que a jovem de 24 anos está em uma situação psicológica excepcional”, acrescenta o comunicado, que fornece detalhes físicos para identificar a mexicana.

A embaixada do México afirmou que colabora “com as autoridades da Alemanha” e mantém “contato direto com a família de María Fernanda”.

Seu pai, Javier Sánchez, que viajou à Alemanha para participar das buscas, informou que a polícia está investigando “todas as linhas possíveis” que possam levar a localizá-la, mas depois de cinco dias desaparecida “ainda não há conclusão” ou muito progresso.

“Tivemos grande apoio aqui da comunidade latina e de outros países. Hoje (quinta-feira) formamos um grupo de mais de 100 pessoas para ir a vários lugares procurar María Fernanda, mas ela ainda não apareceu”, declarou Sánchez por telefone ao canal de notícias mexicano Millennium.

O pai contou que María Fernanda, que mora há cinco meses em Berlim, onde faz mestrado, disse a eles que planejava sair para um evento com amigos no último sábado, mas acabou decidindo ficar em casa para terminar com projetos de curso.

“Nós ligamos para ela no domingo e ela não atendia mais”, disse Sánchez, que mora com a família no estado central de Querétaro.

Questionado sobre a situação psicológica da jovem, o pai explicou que ela “sentia muita falta do México”. “Ir para o exterior não é fácil e você sempre sente falta da comida, da família (…). Não sei se vocês se referiam a isso”, disse ele.

Sánchez acrescentou que a polícia alemã está verificando o celular e o computador de María Fernanda em busca de pistas que permitam encontrá-la.

Os pais da menina se reuniram na quarta-feira com o embaixador Francisco Quiroga, sua equipe e membros da comunidade mexicana em Berlim.

