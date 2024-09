Polícia alemã investiga suspeita de manipulação de resultados em jogos de divisões inferiores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2024 - 14:10 Para compartilhar:

A polícia da Alemanha está investigando suspeitas de manipulação de resultados em jogos de futebol de divisões inferiores depois que um jornal local denunciou partidas que teriam sido supostamente manipuladas com o objetivo de ganhos em apostas esportivas online.

O jornal Hamburger Morgenpost relatou nesta sexta que os registros de mensagens detalhavam a aparente venda de informações na “dark web” de até 17 jogos, variando da terceira divisão a competições regionalizadas, equivalentes à quinta divisão. O periódico não publicou as mensagens e não identificou nenhum jogo ou time, mas disse que algumas partidas incluíram erros de arbitragem ou gols incomuns.

A polícia do Estado de Saarland, no sudoeste alemão, afirmou em declaração oficial, por e-mail, que estava investigando um jogo que havia ocorrido em sua jurisdição. Os promotores da capital Saarbrücken disseram que apuram potencial manipulação de jogos “presumivelmente com o propósito de facilitar a fraude em apostas esportivas”. O gabinete do promotor não identificou o jogo em questão, citando a necessidade de proteger a investigação em andamento.

A Federação Alemã de Futebol disse em uma declaração por e-mail, enviada à agência de notícias The Associated Press, que estava em contato com as autoridades sobre possível manipulação de resultados, mas ainda não tinha “informações sólidas” sobre casos específicos.