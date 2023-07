Polícia alemã faz buscas por leoa vista em Berlim

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 9:01 Compartilhe

BERLIM, 20 JUL (ANSA) – A polícia alemã faz buscas por um “felino selvagem”, provavelmente uma leoa, em fuga na região de Brandenburgo, no sul de Berlim.

Moradores foram avisados sobre o perigo através de um aplicativo oficial.

As autoridades pediram que as pessoas que vivem na área de avistamento evitem sair de casa e não deixem animais de estimação e de criação soltos.

Creches foram autorizadas a funcionar, com um pedido para que evitem deixar as crianças ao ar livre.

Caçadores e veterinários participam das buscas, realizada com o apoio de um helicóptero, nos bairros periféricos de Teltow, Kleinmachnow e Stahnsdorf.

Dois homens relataram ter visto a leoa, durante a madrugada, perseguindo um javali.

Eles registraram a caça em um vídeo feito com celular, segundo informou Daniel Kiep, porta-voz da polícia, em entrevista à emissora de TV pública local RBB.

A polícia ainda não tem informações sobre a origem do animal e informou que não havia circos que possuíssem felinos excursionando na região no momento, assim como não havia zoológicos com leões. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias