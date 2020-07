Polícia alemã captura “Rambo da Floresta Negra” após seis dias de perseguição

A polícia alemã anunciou nesta sexta-feira (17) a captura de um homem fortemente armado após uma perseguição na Floresta Negra, no sudoeste do país, que mobilizou por seis dias centenas de membros das forças de ordem.

Yves Rausch, de 31 anos, apelidado de “Rambo da Floresta Negra” pela imprensa alemã, fugiu pela mata no domingo, após ter conseguido desarmar quatro policiais, desencadeando uma grande operação de busca no sudoeste da Alemanha, com direito a helicópteros e cães farejadores.

“Após vários dias de buscas, a polícia conseguiu deter” Rausch e confiscar “quatro armas de fogo”, declarou a polícia em comunicado.

O homem, que também estava armado de um arco, flechas e uma faca, tem um longo histórico judicial, acusado de delitos como porte ilegal de armas e roubo. Ele também foi preso em 2010 por um ataque que deixou feridos.

A polícia encontrou material de pornografia infantil no celular de Rausch durante uma investigação em 2019 sobre posse de explosivos.

Durante a perseguição, os jardins de infância da região foram fechados e passeios e atividades no bosque foram proibidos.

