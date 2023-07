Polícia alemã caça leoa à solta nos subúrbios de Berlim

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/07/2023 - 0:38 Compartilhe

A polícia alemã pediu aos moradores dos subúrbios do sul de Berlim que fiquem em casa, enquanto vasculham a área em busca de um animal selvagem à solta, aparentemente uma leoa.

A polícia emitiu o alarme pela primeira vez nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, depois que duas pessoas viram o que parecia ser uma leoa perseguindo um javali em uma rua a menos de 5 km da capital alemã.

“Por volta da meia-noite, recebemos uma mensagem difícil de imaginar. Dois transeuntes que viram um animal perseguindo outro”, disse Daniel Keip, porta-voz da polícia de Brandemburgo, à rádio RBB.

“Um era um javali e o outro aparentemente um animal selvagem, uma leoa. Os dois homens gravaram um vídeo em seus telefones e até policiais experientes tiveram que admitir que provavelmente era uma leoa”, disse ele.

A polícia de Berlim então alertou o público sobre a presença da fera, inicialmente colocando os subúrbios do sudoeste em alerta e depois expandindo a área de busca.

Aviso da polícia

Enquanto as autoridades, apoiadas por vários helicópteros, vasculhavam a área ao redor das comunidades de Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf no início do dia de trabalho, segundo a mídia local, a polícia pediu aos moradores que ficassem em casa.

“O animal selvagem que escapou ainda não foi encontrado!” a polícia de Brandemburgo, região ao redor de Berlim, escreveu no Twitter por volta das 7h30 (05h30 GMT). “Pedimos que não saiam de casa.”

Animais de estimação também devem permanecer dentro de casa, acrescentou o tweet. Ainda não está claro de onde o felino poderia ter vindo.

“Em nenhum parque de animais, zoológico ou circo está faltando um animal desse tipo”, disse o porta-voz da polícia à RBB.

Dezenas de policiais estavam vasculhando a área, com drones procurando de cima.

Um veterinário e dois caçadores também se juntaram à busca.

Um porta-voz do município de Kleinmachnow disse à RBB que as creches foram instruídas a manter as crianças dentro de casa, e os vendedores de um mercado local foram orientados a não montar suas barracas.

“Quase não há ninguém fora”, disse o porta-voz.

Assim que o animal for encontrado, provavelmente será sedado e levado para um abrigo de animais, acrescentou Keip.

Se alguém encontrar o animal selvagem, o principal é não entrar em pânico, disse Florian Eiserlo, da organização de bem-estar animal “Vier Pfoten” (Quatro Patas).

“Fique parado, fique calmo, tente ir para uma área segura, como um carro ou um prédio”, disse Eiserlo ao jornal Rheinische Post.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias