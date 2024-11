Polícia acha suposto arsenal de ‘ultras’ da Inter de Milão

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2024 - 12:26 Para compartilhar:

MILÃO, 23 NOV (ANSA) – A polícia italiana encontrou um arsenal que supostamente pertenceria à Curva Nord, principal grupo de “ultras” da Inter de Milão.

O depósito foi encontrado em Cambiago, na província de Milão, e guardava itens como pistolas, fuzis Kalashnikov, bombas caseiras, projéteis e coletes à prova de balas. A descoberta do galpão se deu no âmbito da investigação sobre um torcedor ligado a Andrea Beretta, expoente da Curva Nord e preso recentemente pelo assassinato do suposto mafioso e também integrante da torcida interista Antonio Bellocco.

Até o momento, a polícia de Milão não comentou o caso publicamente. No fim de setembro, “ultras” de Inter e Milan já haviam sido alvos de uma grande operação policial que terminou com quase 20 detidos.

A suspeita dos investigadores é de que os principais grupos de torcedores organizados dos dois clubes teriam entrado em acordo para evitar brigas e assumir o controle de atividades econômicas ligadas ao Estádio San Siro, incluindo por meio de extorsões e intimidações.

Isso incluiria venda ilegal de ingressos para partidas, comércio de bebidas e de produtos oficiais dos times, gestão de estacionamentos e participações nas rendas de vendedores ambulantes.

Uma das hipóteses da polícia é de que dirigentes dos “ultras” interistas repassavam parte dos ganhos com atividades ilegais para um clã da ‘ndrangheta, a poderosa máfia calabresa, chamado Bellocco. (ANSA).