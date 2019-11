Polícia acha 41 migrantes em caminhão refrigerado na Grécia

ROMA, 4 NOV (ANSA) – As autoridades gregas encontraram nesta segunda-feira (4) 41 imigrantes dentro de um caminhão refrigerado em uma estrada na cidade de Xanthi, no norte da Grécia, durante uma blitz. Segundo a polícia, todos são homens, sendo a maioria afegão, e têm entre 20 e 30 anos de idade. Alguns imigrantes apresentaram problemas respiratórios em decorrência do ambiente sufocante e foram levados ao hospital. No entanto, as autoridades informaram que a refrigeração não estava ligada, o que evitou uma tragédia. O caminhão foi parado em uma blitz de rotina na rodovia Egnatia em direção à cidade de Thessaloniki, perto do pedágio da cidade de Xanthi. O motorista do caminhão, de origem georgiana, foi detido sob a suspeita de tráfico humano. A imprensa local revelou que um segundo indivíduo identificado como turco conseguiu escapar. A descoberta ocorre poucos dias depois que 39 corpos de migrantes vietnamitas foram encontrados em um caminhão refrigerado em Essex, no leste de Londres. (ANSA)