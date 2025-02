Polícia aborda Fernanda Gentil nos EUA e apresentadora revela motivo inusitado

Fernanda Gentil, de 38 anos, revelou que foi surpreendida por uma abordagem policial inusitada nos Estados Unidos. A apresentadora acabou de retornar de uma viagem à Disney, em Orlando, Flórida, com familiares e amigos.

Já no Brasil, a jornalista contou que levou um susto após a polícia bater na porta da casa onde estava hospedada com os demais viajantes. A artista confessou que ficou tensa, mas no final foi surpreendida pelo motivo da visita das autoridades.

“A gente meteu 24 pessoas em uma casa na Disney. Estava desde 2019 para fazer essa viagem. Imagina o desafio que é juntar 24 agendas, orçamentos, programações que sejam legais para a maioria. Rolou música ao vivo, festa em casa e 24 pessoas no aeroporto”, iniciou o relato.

+ Fernanda Gentil revela ter sido diagnosticada com paralisia de Bell

A jornalista admitiu que o grupo fez muita bagunça na hospedagem. “A casa era um ‘auê’ de barulho. A gente ficava o tempo todo jogando, se encontrava no final do dia, tomava vinho, batia papo. Do nada, surgiu um policial. Eu falei: ‘Pronto, é o barulho’. No Brasil, já estou acostumada, é o tempo inteiro. Fui [atender] cheia de argumento, ia falar: ‘Cara, desculpa, estamos de férias com as crianças'”, completou.

A artista, no entanto, ficou chocada ao descobrir o real motivo da abordagem policial. “Cheguei lá e falei: ‘Oi, entra’. Ai ele falou: ‘A porta do carro ficou aberta’. Foi só isso, ele só queria dizer que a porta do carro tinha ficado aberta. A porta era de correr. Estava uma friaca, então a gente ia congelar no dia seguinte. Falei ‘muito obrigada’. Maravilhoso. Mas estava com [o c* fechado] não passava nem sinal de Wi-Fi. Já fui com a mãozinha assim [junta para ele colocar as algema]”, divertiu-se.