Poliana Rocha se pronuncia sobre possível aposentadoria de Leonardo

A influenciadora digital Poliana Rocha, 48 anos, esposa do cantor Leonardo, 61, comentou os boatos de que o sertanejo estaria se preparando para encerrar sua carreira. Nesta terça-feira, 11, ela interagiu com seus seguidores no Instagram e foi questionada sobre a possível aposentadoria do artista.

“Léo vai encerrar mesmo a carreira?”, quis saber o seguidor. Poliana comentou o assunto e negou e negou os rumores. Segundo ela, o marido nem cogita a aposentadoria.

+Fios de sustentação: especialista explica procedimento feito por Poliana Rocha para ‘levantar’ o rosto

+Poliana Rocha fala sobre casamento e revela seu maior sucesso: ‘Sair da condição de sombra’

“Nunca teve tanta vontade de trabalhar como agora!!! Nem pensa nisso!!!”, disparou a mãe do cantor Zé Felipe, na sua caixinha de perguntas.

Boatos de aposentadoria do sertanejo circulam na mídia há algum tempo. Recentemente, os rumores tomaram força com o anúncio de uma nova turnê, em 2025, que seria a última da carreira do artista. O sertanejo teria confirmado uma turnê de despedida que seria também o momento de realizar a produção de um filme biográfico.