Poliana Rocha se manifesta sobre rumores de desentendimento com nora de Leonardo

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha usou suas redes sociais para se manifestar sobre rumores de desentendimento entre ela e a ex-BBB Hariany Almeida, namorada de seu enteado Matheus Vargas. A influenciadora foi questionada por um seguidor no Instagram, nesta quarta-feira, 31, e contou como está a relação das duas.

A esposa do sertanejo resolveu interagir com os seguidores enquanto fazia o cabelo no salão. Ela se mostrou bastante tranquila sobre o assunto e respondeu ao questionamento.

“Jamais, nós nos damos super bem. Acho ela uma menina incrível e super batalhadora. Várias vezes ela vai lá para casa, tenho uma relação maravilhosa com ela”, garantiu Poliana.

A mãe do cantor Zé Felipe aproveitou para comentar que está sentindo falta de Hariany, já que a jovem está viajando já faz uma tempo.

“Tô morrendo de saudade dela. Não tem nenhum motivo para briga entre nós duas”, declarou.

Durante as comemorações dos 61 anos de Leonardo, na semana passada, na fazenda da família, Poliana Rocha vestiu um biquíni de Hariany, o que gerou polêmica na web, levantando suspeitas sobre o relacionamento entre as duas. Hariany, que está fora do Brasil, porém, reagiu positivamente ao ver a influenciadora usando sua marca.

