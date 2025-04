Poliana Rocha revela ter ‘alta sensibilidade espiritual’; entenda

Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, utilizou as redes sociais na última segunda-feira, 21, para revelar que tem uma alta sensibilidade espiritual, e aproveitou para se identificar como alguém que “sente tudo”.

Em post no Instagram, a influenciadora compartilhou uma publicação sobre o dom divino. “Pessoas com alta sensibilidade espiritual não escutam apenas o que é dito, elas escutam o que é sentido. Leem o não dito, sentem o que está no ar, percebem a verdade escondida por trás dos gestos e sorrisos”, começa o texto.

“Elas captam energias, notam o clima mudando, reconhecem quando o olhar não combina com as palavras. Mesmo em silêncio, enxergam o que muitos ignoram. Fingem que não sabem, mas sabem muito. Sentem tudo”, complementa.

No final, Poliana escreveu “euzinha”, evidenciando que se identificava com aquelas palavras.

Em outra atualização na rede social, ela ainda aparece em uma aula de yoga – técnica indiana que une exercícios e meditação -, com as netas, Maria Alice e Maria Flor, reforçando seu lado espiritual.