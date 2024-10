Poliana Rocha fala sobre casamento e revela seu maior sucesso: ‘Sair da condição de sombra’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 21:28 Para compartilhar:

A atriz Monique Curi recebeu em seu podcast, “A Virada de Chave”, Poliana Rocha para um bate-papo cheio de emoção e muitas revelações. A influenciadora abriu o coração e revelou o que considera ser um dos maiores sucessos de sua vida. “Sair da condição de sombra e assumir quem eu realmente sou”, confessou Poliana, ao descrever como se sentiu durante anos.

“Quando eu realmente desconstruí isso e assumi a verdadeira Poliana Rocha, independente de ser esposa de fulano, mãe de sicrano, avó de Beltrano… Isso para mim é realmente o sucesso”, explicou.

A conversa, que foi ao ar no canal de Monique Curi no YouTube, nesta quarta-feira, 9, também contou com o relato de Poliana sobre a coragem que precisou ter para perdoar a traição do marido, o cantor sertanejo Leonardo.

“Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Eu perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou”, refletiu ela.

“Muita gente me pede conselhos sobre isso, mas é difícil a gente falar na situação do outro, mas eu falaria: ‘Perdoa, não traz isso para vocês. Se quer investir nessa relação, que tem amor. Então, faz isso pro seu bem, para construir uma família’. Porque eu graças a Deus consegui, depois de tantas coisas que passei, ter uma família linda. Hoje olhos para eles e agradeço muito!”, explicou.

Esposa do Leonardo, Poliana é mãe do Zé Felipe, sogra da Virginia e avó dos pequenos Maria Alice, Maria Flor e o recém-nascido José Leonardo.