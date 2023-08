Poliana Abritta expõe acordo com trigêmeos adolescentes: ‘Ninguém pode sair’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 3:46 Compartilhe

Além de apresentar o “Fantástico“, na TV Globo, Poliana Abritta tem outro trabalho — esse, em tempo integral: a jornalista é mãe de Manuela, José e Guido, trigêmeos de 14 anos.

Em entrevista ao canal “Tah Babado”, a apresentadora falou sobre sua relação com os adolescentes e até abriu o jogo sobre uma das regras de sua casa. Segundo ela, os filhos não podem sair às noites de domingo, horário em que está apresentando a atração dominical ao lado de Maju Coutinho.

“Nós mulheres, a gente roda o pratinho, assobia e chupa cana […] Às vezes eu estou no meio do programa e tem ‘menino’ me mandando áudio, e eu falo: ‘Estou apresentando ao vivo, não posso responder!’ Já aconteceu. E eu falo assim, que a partir de 20h30 do domingo, ninguém pode sair de casa, porque eu não posso ficar monitorando ‘menino’ na rua”, brincou.

“Porque agora está nessa fase. Eles estão com 14 para 15 agora, então, obviamente, ainda têm limite, mas precisa de um tempo de autonomia”, continuou ela. Os jovens são frutos de seu relacionamento com o ex-marido Glênio Carvalho.

“A gente está aprendendo junto nessa nova fase [..] Agora é uma fase de revolução, de mudança, que no começo me assustou um pouco. Eu me sinto uma ‘mãe polvo’, sem tantos tentáculos como eu gostaria de ter para dar conta de tudo. Mas acho que eles também estão entendendo o meu lado”, refletiu a jornalista, que foi elogiada pela entrevistadora Tatah Fávero. Confira a entrevista completa aqui.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias