Pole,Verstappen festeja dobradinha da Red Bull no GP da China de F-1: ‘Carro está muito bom’

No circuito de Xangai, Max Verstappen conquistou a 37ª pole position de sua carreira e a 100ª da Red Bull na Fórmula 1. O holandês celebrou o feito, mas também a dobradinha da escuderia no grid de largada, já que Sergio Pérez sai ao seu lado neste domingo.

“É claro que é uma conquista incrível para toda a equipe, mas também é fantástico ter a dobradinha na classificação. Mostrou que o carro está novamente funcionando muito bem”, afirmou Verstappen, que antes conquistou a vitória na corrida sprint.

“Antes de entrar no carro, Christian (Horner, chefe da Red Bull) me disse que se eu conseguisse a pole, seria a de número 100 da equipe”, afirmou Verstappen, que se tornou o primeiro piloto desde Mika Hakkinen em 1999 a iniciar um Mundial com cinco poles consecutivas.

“Foi um início de ano muito bom. É uma pena que tenhamos abandonado em Melbourne, caso contrário acho que já poderíamos ter tido uma vantagem muito grande, mas ainda é um grande começo”, afirmou ele, que venceu três dos quatro GPs da temporada e tem 15 pontos de vantagem sobre Pérez na classificação de pilotos (85 a 70).

O piloto afirmou ainda que a corrida sprint o ajudou a acertar o carro. “A sprint nos deu mais algumas ideias para melhorar o carro, que funcionou ainda melhor no treino classificatório”, afirmou. “Estou muito feliz, foi muito bom de pilotar.”

Pérez disse estar contente por ter disputado a pole position após ser atrapalhado por Alex Albon, da Williams, durante o Q1. “Foi muito intenso”, disse ele. “Quase fui nocauteado no Q1. Tive que abortar minha volta e voltei com pneus quentes e usados e consegui passar. Foi um começo muito confuso.”

“O Q2 foi um pouco mais simples. Estávamos fazendo bons progressos ao longo da sessão. Infelizmente, no final, não foi suficiente para ultrapassar o Max”, afirmou Pérez.