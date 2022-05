Polêmico leilão da camisa de Maradona acaba nesta quarta

SÃO PAULO, 4 MAI (ANSA) – O polêmico leilão da camisa usada pelo ex-jogador Diego Maradona na vitória por 2 a 1 da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, no México, chegou ao seu último dia nesta quarta-feira (4).





A casa de leilões Sotheby’s confirmou que a peça foi usada pelo ex-craque do Napoli nos dois históricos gols marcados no duelo diante dos ingleses. Já a filha mais velha de Maradona, Dalma, contestou a informação ao dizer que o pai usou a camisa durante o primeiro tempo e a trocou no intervalo.

A guerra entre a Sotheby’s e a família de Maradona virou notícia em praticamente todo o mundo, mas a casa de leilões britânica não recuou e decidiu prosseguir normalmente com o processo. A peça ficou mais de três décadas com Steve Hodge, mas o ex-meio-campista doou o uniforme ao Museu Nacional do Futebol em Manchester.

A Sotheby’s fixou o preço inicial da peça em quatro milhões de libras (cerca de R$ 24,5 milhões) e ela possui chances de se tornar a camisa esportiva mais valiosa da história da casa de leilões britânica. De acordo com o jornal argentino “Olé”, já houve uma oferta com este valor, mas a quantia pode chegar até seis milhões de libras (por volta de R$ 36,4 milhões).

Muita coisa aconteceu durante esse tempo, tanto que o influencer argentino Santiago Maratea confirmou ao canal “TyC Sports” que organizou uma vaquinha online para conseguir adquirir o artigo.

O tabloide britânico “The Sun” revelou recentemente que uma delegação composta por membros da Associação do Futebol Argentino (AFA), da família de Maradona e de um grupo privado que lida com artigos esportivos antigos desembarcou em Londres.

(ANSA).