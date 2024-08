Polêmico fotógrafo italiano revela sofrer de doença rara

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/08/2024 - 10:50 Para compartilhar:

ROMA, 28 AGO (ANSA) – O polêmico fotógrafo italiano Oliviero Toscani, ex-diretor de arte de algumas das publicidades mais controversas da grife de moda Benetton, revelou nesta quarta-feira (28) que sofre de uma doença terminal. Em entrevista ao jornal italiano “Corriere della Sera”, Toscani explicou que “perdeu 40 quilos em um ano” e não sabe quanto tempo de vida lhe resta devido a uma amiloidose, doença rara caracterizada pelo acúmulo de depósitos anormais de proteínas no corpo.

“Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu não estou interessado em viver assim de qualquer maneira”, declarou o italiano de 82 anos, acrescentando que está pensando em ligar para seu amigo Marco Cappato, um ativista do direito de morrer que acompanhou muitos italianos à clínica Dignitas na Suíça, apesar da eutanásia ser oficialmente proibida na Itália.

Toscani, que gerou polêmica com campanhas fotográficas da Benetoon entre a década de 1980 e o início dos anos 2000, incluindo uma na qual mostrava um portador do vírus HIV em estado terminal cercado por seus familiares em outdoors, vitrines e páginas de jornais e revistas, e outras em que retratava um padre e uma freira se beijando e até casais gays com filhos.

Entre seus trabalhos também estão imagens contra a guerra, religião e pena de morte.

“Já não consigo nem beber vinho: o sabor é alterado pelos remédios”, acrescentou o fotógrafo, enfatizando que gostaria de ser lembrado “não por nenhuma foto, mas por todo o meu trabalho, pelo comprometimento”.

Para ele, “não é uma imagem que faz história, é uma escolha ética, estética, política a ver com o trabalho”.

Toscani disse ainda que “não tem medo de morrer, desde que não doa”. “Vivi demais e muito bem, sou muito mimado. Nunca tive patrão, salário, sempre fui livre”.

Por fim, garantiu que, mesmo na doença, a relação com o amigo Luciano Benetton permanece. “Quando contei a ele que tinha uma doença rara ele respondeu: ‘Oliviero, você nasceu com uma doença rara!”. (ANSA).