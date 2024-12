Polêmicas e empreendimentos: relembre a trajetória de Elon Musk em 2024

O bilionário Elon Musk, de 53 anos, foi protagonista nas acelerações tecnológicas mundiais em 2024. Dentre os avanços estão: a valorização da Tesla, os testes de lançamento da Starship e a nomeação para um cargo político no governo do presidente eleito Donald Trump. Apesar de suas contribuições, Musk teve ações controversas que receberam reações fortemente negativas durante todo o ano.

Confira as marcas de Elon Musk em 2024

Lançamento da Starship e notoriedade espacial da SpaceX

Ao longo de 2024, a empresa espacial conquistou espaço no ramo com diversos testes fora e dentro de órbita – algumas falhas foram identificadas durante os lançamentos, expandindo o conhecimento dos especialistas.

Em novembro deste ano, o último voo da Starship foi programado. O foguete de aproximadamente 122 metros atingiu a marca de maior e mais poderoso construído pela humanidade. A criação foi impulsionada pelo motor Raptor, da SpaceX, que apresentou várias modificações positivas a cada novo experimento.

Dentre os inúmeros testes das peças, os últimos do ano captaram toda a atenção do público, o 5º experimento conseguiu recuperar os propulsores danificados e entender algumas das falhas, enquanto a 6º etapa foi responsável por evidenciar a fragilidade da tecnologia, não sendo tão bem sucedida. Em nota, a companhia do bilionário informou que seus objetivos “visam expandir o envelope de capacidades da nave e do propulsor e chegar mais perto de colocar a reutilização de todo o sistema on-line”.

Tanto na mídia, quanto no ramo, a SpaceX foi colocada no topo das tecnologias espaciais mundiais, sendo cada vez mais promovida a cada lançamento. Certas vezes a imagem associada à Musk, impediu que algumas parcerias se aprofundassem – principalmente com os problemas no controle da rede social adquirida pelo empresário.

Protagonismo tecnológico da Neuralink

A startup do empresário foi fundada com a intenção de implantar chips nos cérebros humanos para recuperar funções e desenvolver uma conexão direta entre o órgão e o computador. Os projetos de “simbiose” aumentaram o potencial de tratamentos para a paralisia, cegueira e perda de memória.

Em janeiro deste ano, Nolan Arbaugh, um homem tetraplégico, recebeu o primeiro chip cerebral. Os primeiros testes do experimento demonstraram que o paciente conseguiu recuperar diversas habilidades com o controle da mente, como jogar xadrez e movimentar o cursor do computador.

Alguns meses depois a empresa revelou que 85% dos filamentos se soltaram em meio ao processo, mas os cientistas responsáveis ajustaram o sistema para que ele continuasse a funcionar com menos receptores. Atualmente, Arbaugh consegue utilizar o sistema por cerca de oito horas por dia durante a semana e até dez horas nos finais de semana.

Em agosto, o segundo implante foi realizado com sucesso – resultados mais aprofundados sobre os desdobramentos do caso ainda não foram divulgados. Os programas continuaram crescendo com a aprovação em setembro, de um chip cerebral que promete recuperar a visão.

Embora a instituição neurológica tenha crescido exponencialmente, a SEC, órgão de fiscalização norte-americano, reabriu uma investigações de associação comercial. A primeira acusação ocorreu no ano passado, quando quatro parlamentares pediram que a comissão investigasse se Musk cometeu fraude sob os investidores da marca, expondo dados falsos sobre a taxa de segurança dos implantes – acusações que o CEO nega constantemente.

O bilionário já enfrenta diversos outros processos da organização, envolvendo a aquisição da rede social ‘X’, a ausência de depoimentos judiciais e as supostas falsas afirmações sobre a Neuralink.

Crescimento de mercado e valorização da Tesla

Nos últimos meses de 2024, as ações da Tesla voltaram a crescer, ultrapassando a marca de US$1 trilhão. O valor das repartições da empresa automotiva variaram muito no ano, chegando a atingir um índice 43% menor do que seu valor em janeiro, mas a partir de outubro os preços voltaram a subir e fecharam o trimestre positivamente.

Após a vitória de Trump nas eleições americanas, as ações receberam um impulso de 30%. O principal lançamento da marca, os carros com piloto automático, já foram incorporados em aplicativos de transporte e atingiram número expressivo de vendas.

Tesla self-driving is getting extremely good https://t.co/38n0yDRmVS — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2024



Apesar de apresentar valorização desde sua criação e aumento de vendas de seus veículos tecnológicos, segundo analistas, a Tesla ainda é muito instável – sua relevância e custo muitas vezes são ditadas pela opinião popular sobre o CEO.

Apoio eleitoral de Trump e nomeação para cargo

Durante toda a campanha de Donald Trump, o bilionário demonstrou apoio a ele e a seus ideais de governo. Em sua rede social, X – antigo Twitter – Musk fez diversas postagens incentivando seus adoradores a votarem no republicano, além de aparecer publicamente com o candidato em diversos comícios e reuniões.

Vote for Trump to preserve freedom & democracy in America! https://t.co/LNEspiohWC — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2024

A participação eleitoral constante foi uma das situações que mais renderam comentários negativos sobre o empresário, mas sua influência conseguiu alcançar uma camada extensa da população, o que lhe rendeu um cargo no futuro governo. Trump já anunciou que instituirá o novo Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, e que Musk será seu comandante – ao lado de Vivek Ramaswamy.

Segundo o comunicado do político, o dono da Tesla irá “desmantelar a burocracia governamental, cortar regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar as agências federais”. Depois da declaração, o nome de ambos ficaram no topo das discussões nas mídias sociais.

Bloqueio da rede social e confronto com a justiça brasileira

No começo do ano, em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou o comportamento antidemocrático de diversas contas e determinou normas judiciais de controle do X – antigo Twitter – no Brasil. Ao longo dos meses os embates entraram no âmbito pessoal, com o bilionário direcionando os ataques diretamente ao ministro, Alexandre de Moraes.

Em agosto, após o descumprimento das regulações e desacatos ao judiciário nacional, Moraes decidiu banir temporariamente a rede social no país inteiro – a principal motivação foi a falta de um representante brasileiro na operação, norma que deve ser seguida por todas as empresas. Durante os dias em que a plataforma ficou fora, Musk continuou incitando os debates sobre liberdade de expressão e as críticas ao regimento brasileiro.

Após algumas semanas, em outubro, o empresário resolveu obedecer as regulamentações e a rede voltou a ser ativada no país. Porém, a situação hostil ganhou palco internacional, motivando outras nações, principalmente as da União Europeia, a estudar a possibilidade e os ganhos que a suspensão do X poderia ter, o que desestabilizou a imagem de Musk e seu estilo de gerenciamento.

Líder bilionário

Em 13 de dezembro deste ano, o empresário voltou a liderar a lista de bilionários norte-americanos da Forbes. Seu patrimônio bateu o recorde de US$ 429,2 bilhões (cerca de R$ 2,55 trilhões), sendo 77% superior ao de Jeff Bezos, da Amazon, que segura a segunda posição – Bezos conta com US$ 242,5 bilhões (cerca de R$ 1,44 trilhão).

O guia da revista ainda reforçou que as dez pessoas mais ricas dos EUA são homens com mais de 50 anos, e em sua maioria integram a área de tecnologia mundial.