Polêmica no avião: mulher que gravou vídeo se diz arrependida; mãe de criança relata ameaças

Da Redação 09/12/2024 - 9:01

Um assunto tem tomado as redes sociais nos últimos dias: a moça que não quis trocar de assento com uma criança que estava chorando em um voo. Após a grande repercussão, Aline Rizzo, a mãe do menino, afirmou que está sofrendo ataques na internet.

Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, disse que não ofendeu Jennifer Castro, pediu desculpas pelo filho ter sentado no assento dela e garantiu que não a responsável pela gravação que viralizou.

“Eu ouço as pessoas dizendo: ‘que mãe ridícula’, ‘é por isso que as crianças viram marginais’. […] E tenho que ouvi tudo calada, porque a pessoa que sofreu a agressão na hora, a Jennifer, não nega”, afirmou.

Quem gravou o vídeo em questão foi a nutricionista Eluciana Cardoso, que estava a bordo do avião e não gostou da atitude de Jennifer. Depois, ela enviou as imagens para a filha Marianna, que publicou nas redes sociais.

“Perguntei para ela: ‘Por que você não quer trocar?’ Ela disse que não, que ia pôr o fone dela e dormir. Me deixou revoltada. Falei que eu ia filmar e ela me fez uma cara assim: ‘Você vai me filmar, eu vou te processar'”, explicou a nutricionista.

Eluciana disse que se arrependeu do que fez: “Peço desculpas para a Jeniffer, para a Aline e para a família. Peço desculpas para mim, por ter achado que tinha sido forte naquele momento. E não fui. Poderia ter evitado tudo isso”.

Relembre o caso

Jennifer foi filmada por Eluciana, que ficou revoltada por ela não ter aceitado ceder o assento da janela para um menino que estava chorando porque queria ficar ao lado da avó. A nutricionista acusou ela de não ter “empatia”.

Na filmagem, Jennifer aparece serena e com os fones de ouvido, ignorando a reclamação de Eluciana.

Nas redes sociais, ela ganhou o apoio de internautas e até uma página de fã-clube foi criada no Instagram.