Polêmica na França por presença da extrema direita em marcha contra antissemitismo

A participação do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, em uma manifestação contra o antissemitismo na França, no próximo domingo (12), dividiu a classe política, em meio à escalada das tensões sobre o conflito no Oriente Médio.

O presidente Emmanuel Macron criticou aqueles que “fingem apoiar os nossos compatriotas judeus, confundindo a rejeição dos muçulmanos com o apoio aos judeus”, em uma alusão à extrema direita, sem indicar se participará da marcha.

“O Reagrupamento Nacional não tem lugar nesta manifestação”, disse o porta-voz do governo, Olivier Véran, que confirmou a presença da primeira-ministra centrista, Élisabeth Borne, no domingo.

O partido do governo, Renascença, e a oposição de esquerda expressaram seu desconforto por terem que protestar ao lado do partido herdeiro da Frente Nacional (FN), de Jean-Marie Le Pen, famoso por seus comentários antissemitas.

“O apoio aos nossos compatriotas judeus” não deve dar origem a “ambiguidades”, disse Marine Le Pen à rádio RTL, garantindo que seu partido “se distanciou” do passado de seu pai e pediu aos militantes e simpatizantes que participem da manifestação.

Desde que assumiu as rédeas da FN, rebatizada de RN, em 2011, a líder da extrema direita tem-se esforçado para apagar a imagem extremista do partido. Finalista nas eleições presidenciais de 2017 e 2022, as pesquisas indicam que estará novamente no segundo turno em 2027.

Tanto o partido do presidente Macron como os ambientalistas, comunistas e socialistas indicaram que participarão da manifestação, mas não ao lado do RN. A França Insubmissa, partido do líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, não comparecerá ao evento.

Os presidentes da Assembleia Nacional (Câmara baixa), Yaël Braun-Pivet, e do Senado, Gérard Larcher, convocaram esta marcha, especialmente quando “mais de 1.000” atos antissemitas foram registrados desde 7 de outubro.

