Polêmica entre Harris e Trump sobre data de debate presidencial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2024 - 12:49 Para compartilhar:

A equipe de campanha da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, acusou neste sábado o rival republicano Donald Trump de “brincar” com a data do debate entre os dois, depois que o empresário anunciou que alcançou um acordo com o canal Fox News para o dia 4 de setembro.

Trump “não manteve a palavra” e mudou unilateralmente a data e o local do debate presidencial, disse Michael Tyler, diretor de Comunicação de Harris.

Na noite de sexta-feira, o empresário republicano escreveu na sua rede Truth Social que concordou com a Fox News em debater com Harris no dia 4 de setembro, algumas horas depois de a vice-presidente ter assegurado os votos necessários para ser designada a candidata do Partido Democrata nas eleições presidenciais de novembro.

Trump “precisa parar de brincar” e respeitar o que havia sido acordado com o presidente Joe Biden, quando era o candidato democrata à Casa Branca, e “aparecer no debate com o qual já se comprometeu em 10 de setembro”, no canal ABC”, acrescentou Tyler.

A campanha eleitoral americana sofreu uma grande mudança no mês passado, quando Biden, de 81 anos, que enfrentava preocupações crescentes sobre seu estado de saúde, desistiu da tentativa de reeleição e anunciou apoio a Harris.

A decisão de abandonar a campanha foi tomada após um debate contra Trump em junho na CNN que foi desastroso para Biden.

Um segundo debate Trump-Biden estava programado para 10 de setembro no canal ABC.

A princípio, muitos acreditavam que o debate seria mantido, com Harris substituindo Biden, mas um porta-voz de Trump declarou na semana passada que seria “inapropriado” programar o evento antes da formalização da vice-presidente como candidata democrata.

Em um primeiro momento, Trump, de 78 anos, disse que não debateria com Harris.

A ex-promotora distrital e procuradora-geral da Califórnia, de 59 anos, desafiou Trump no mês passado para um debate.

“Como diz o ditado, se você tem algo a dizer, diga na minha cara”, afirmou Harris em um comício de campanha em Atlanta.

A Fox News confirmou que o debate teria espectadores e seguiria regras similares ao debate da CNN de 27 de junho entre Trump e Biden.

bur-sn/tym/pc/zm/fp