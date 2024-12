Polêmica do bebê no avião: Jeniffer Castro e mãe da criança discutem ao vivo na TV

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 7:29 Para compartilhar:

Durante o programa “SuperPop”, da RedeTV!, na noite da última quinta-feira, 12, a apresentadora Luciana Gimenez ouviu o outro lado da história polêmica do bebê no avião. Porém, o assunto acabou virando um bate-boca ao vivo entre as partes envolvidas.

Aline Rizzo, mãe da criança do vídeo que viralizou, voltou a esclarecer que não foi ela quem fez a gravação intimidando Jeniffer Castro para que ela cedesse o seu lugar na janela para o bebê que chorava.

O vídeo é da nutricionista Eluciana Cardoso, que enviou para a filha, Marianna, responsável por fazer a publicação nas redes sociais.

“Quero pedir que as pessoas entendam que eu não sou inimiga da Jeniffer, não tenho raiva dela. Eu esperava que ela falasse, na primeira oportunidade, por ser mãe. Não estou exigindo da Jeniffer, a obrigação de falar era da Eluciana. Jeniffer, eu desejo que você siga sua carreira, não desejo o seu mal”, declarou Aline.

Jeniffer, no entanto, deu a entender que não aceitou o pedido de desculpas. “Não é isso que eu vejo, porque você está cobrando de mim um pronunciamento e tem que cobrar é da outra pessoa. Eu não pedi para gravarem vídeo meu e jogarem na internet. Você tinha que pedir à pessoa que gravou, o pronunciamento. Não era eu”, retrucou.

Rizzo, por sua vez, alega que também pediu a explicação à Eluciana. “Sim, e por que você está só batendo na tecla de que eu que tinha (que fazer o pronunciamento)?”, questionou Jeniffer. “Eu pedi para as duas. Você teve oportunidade de esclarecer os fatos, porque estava no programa”, opinou a mãe, ao final da discussão.

